Lula: “Somos pai, mãe, irmão, primo, tio e sobrinho da Transposição”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu, durante visita a Monteiro, que os brasileiros não desanimem.

A visita do petista e da comitiva mudou o cenário da cidade.

Durante a fala para um público estimado em 100 mil pessoas – segundo os organizadores – Lula disse ter orgulho de ter iniciado o projeto do “Velho Chico”.

“Tenho muito orgulho de ter tido a coragem de iniciar esse projeto. Se eles têm vergonha, nós não temos. Dilma e eu, nós temos orgulho de dizer: somos pai, mãe, irmão, primo, tio e sobrinho da Transposição das águas do São Francisco”, afirmou.

Apesar do sucesso das obras da Transposição, Lula reforçou que o problema da seca no Nordeste ainda não está resolvido.

“O fato da água estar aqui não significa que o problema está resolvido, porque está cheio de gente morrendo de seca na beira do São Francisco e do açude. Agora é preciso levar para a adutora, tratar a água e levar para a torneira. Esse projeto tem compromisso com 290 comunidades para que a água possa chegar para ele plantar o mínimo necessário”, discorreu Lula.

No palco, ele voltou a defender o povo nordestino e relembrou os ataques que vem sofrendo ao longo dos últimos anos.

“Vocês sabem o que eles estão tentando fazer comigo. Eu só queria avisar pra eles, se eles quiserem brigar comigo, eles vão brigar comigo nas ruas desse País, para que o povo possa ser o senhor da razão nessa disputa. Eu estou à espera de um empresário me denunciar, que eles digam se tem um real na minha conta porque, se tiver, eu não preciso nem me defender”, discursou Lula.

“Eu aprendi a andar de cabeça erguida, de pescoço esticado, venci os preconceitos. Se querem me prejudicar, criem vergonha e não prejudiquem 204 milhões de pessoas”, completou o ex-presidente.

Sobre uma possível candidatura à Presidência da República em 2018, Lula disse: “Nem sei se estarei vivo para ser candidato em 2018”.

Em seguida, completou: “Eu sei que o que eles querem é impedir que eu seja candidato. E tá muito longe para decidir candidato”.

Ao final da fala, Lula brincou e disse sair da região “frustrado”, pois não conseguiu mergulhar nas águas do rio São Francisco.

Lula estava acompanhado de diversos ex-governadores, ex-ministros, parlamentares e dirigentes do PT.

Como tema recorrente em seus discursos, Lula voltou a defender a inclusão dos mais pobres na economia, os programas de distribuição de renda e o acesso à educação.

“Esse País teve um crescimento extraordinário e pela primeira vez esse povo pobre começou a ter esperança. Eu sabia que o povo do Nordeste tinha que ter direito a uma coisa elementar, que o povo precisava de água limpa para se tratar”, assinalou o petista.

O ex-presidente também cobrou que o povo brasileiro não perca as esperanças e criticou as tentativas de desmontes promovidas pelo ´governo ilegítimo´ de Michel Temer, como as reformas da Previdência e das leis trabalhistas.

“Eu acho que a esperança é a coisa que mais mobiliza uma sociedade. Não é possível um homem ou uma mulher sobreviver se não tiver esperança”, frisou.

“Esse governo que não deveria estar aí não tem noção do que significa a aposentadoria rural para o povo do Nordeste; não tem noção do que representa a pensar e a aposentadoria das mulheres pobres. Eu queria dar um conselho pra eles: que só tem uma solução para resolver o problema da Previdência. Ao invés de tentar cortar os benefícios dos do pobres, eles têm que saber que de 2004 a 2014 a Previdência e a Seguridade Social foram superavitárias”, enfatizou Lula.

Sobre o caminho de sucesso para as contas da Previdência e da Seguridade Social, Lula deu o caminho: geração de empregos, aumento do salário mínimo e formalização das micro e pequenas empresas.

“Se quiser criar vergonha e resolver o problema da Previdência, só tem um jeito: gerar emprego e aumentar salário. Se eles não sabem fazer, pede um conselho que eu sei como é que faz”, garantiu.