Lula: “Esse governo não tem noção do que representa a aposentadoria”

O ex-presidente Lula (PT), em discurso proferido nesse domingo (19), na cidade de Monteiro, falou sobre a proposta de reforma da Previdência Social e destacou que o governo do Michel Temer (PMDB) não está disposto a reconhecer a necessidade dos agricultores e Das mulheres brasileiras.

Ele afirmou que durante a sua gestão, bem como no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), foi registrado o superávit da Previdência e foi gerado mais de 22 milhões de empregos.

– Esse governo que está aí, que não deveria estar aí, não tem noção do que significa a aposentadoria rural para o povo do Nordeste. Ele não tem noção do que representa a aposentadoria das mulheres pobres. Ele quer acabar e cortar pela metade – afirmou.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.