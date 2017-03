Lula declara que chegou à Presidência do Brasil através da mão de Deus e do povo

Durante discurso realizado em Monteiro, no Cariri paraibano, nesse domingo (19), o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva declarou que Deus foi muito generoso com ele por causa da migração feita por sua mãe para o estado de São Paulo.

Foto: Reprodução/ pt.org – Facebook

– Fico pensando que existe um ser superior, porque sair de onde saí, chegar onde eu cheguei e virar presidente do Brasil é só com a mão de Deus e a mão do povo brasileiro – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.