Lula Cabral rebate vereador contrário à aprovação da PEC da vaquejada

O vereador Lula Cabral (PMB) rebateu nessa quinta-feira (16), na Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG), o vereador Olímpio Oliveira (PMDB) que criticou o Senado Federal por aprovar PEC da Vaquejada.

– A vaquejada dá emprego a veterinário, dá emprego às farmácias veterinárias, aos laboratórios, a vaquejada é cultura, vereador. Se Vossa Excelência não é da cultura nordestina, não fique indignado. A vaquejada é um esporte genuinamente nordestino e brasileiro. Eu não tenho vergonha nem nesse parlamento ou em qualquer parlamento do mundo de defendê-la. Defendo inspirado nos vaqueiros do meu Sertão e do meu Cariri – falou.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

Lula frisou que a vaquejada emprega 2 milhões de pessoas no Brasil diante de uma crise que deixou 12 milhões de desempregados no país.

Além disso, ele falou que existe colchão de areia para derrubada do boi, que é proibido dar choque nos animais e existe Comissão do Bem Estar Animal.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

