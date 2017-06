Luciano Cartaxo participa de fórum internacional de prefeitos na Espanha

Com uma intensa agenda de trabalho e de reuniões com representantes de instituições internacionais, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, participa a partir desta segunda-feira (12) do II Fórum Ibero-americano de Prefeitos, na cidade de Santander, no Norte da Espanha.

O evento é promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em parceria com a prefeitura local e as universidades de Cantábria (UC) e Internacional Menéndez Pelayo.

O fórum reúne prefeitos, ex-prefeitos e especialistas em sustentabilidade urbana de diversos países latino-americanos e da Espanha, além do presidente do BID, o colombiano Luiz Alberto Moreno, e do ministro espanhol de Obras Públicas e Transportes, Iñigo de la Serna, para a troca de experiências.

Luciano Cartaxo foi convidado para participar do fórum em função de João Pessoa ser uma das cinco capitais do Brasil que está implantando o Programa Cidades Sustentáveis do BID.

Além disso, as principais discussões do evento estão em sintonia com os eixos do Programa João Pessoa Sustentável, que já está em implantação na capital paraibana e é fruto do planejamento, junto com os técnicos do BID, de um conjunto de 60 grandes obras e ações voltadas a preparar o desenvolvimento do município para os próximos 30 anos, quando terá mais de 1 milhão de habitantes.

foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

Estão no foco do fórum temas essenciais ao crescimento de João Pessoa, a exemplo dos estudos de caso sobre a recuperação e o saneamento dos chamados corpos d’água, como ocorre com a construção do anel sanitário que interrompeu definitivamente o fluxo de esgotos historicamente despejados na lagoa do Parque Solon de Lucena, no Centro da cidade.

As discussões em torno do assunto, durante o fórum, serão feitas a partir das experiências registradas no saneamento da própria baía de Santander, da Baía de Campeche, no México, do Rio Choluteca, em Honduras, do pântano da cidade de Cartagena, na Bolívia, da Baía de Gijon, na Espanha, e da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro.

Outros temas em sintonia com o desenvolvimento de João Pessoa são a recuperação dos centros históricos como estratégia de renovação urbana e as mudanças em favor de uma gestão inteligente do município – exemplo disso é a implantação do Centro de Comando e Controle (CCC), semelhante aos existentes no Rio de Janeiro e em Santander, e que também está em processo de implantação na Capital da Paraíba.

O CCC será construído com recursos do BID. A prefeitura está finalizando os entendimentos com o banco para receber um financiamento de US$ 100 milhões, cerca de R$ 320 milhões, que vão viabilizar parte das ações previstas no João Pessoa Sustentável. As negociações, em fase avançada, poderão ser finalizadas nos próximos 60 dias.

Além disso, o fórum internacional promove discussões profundas sobre os desafios de governança metropolitana, que, inclusive, vão ajudar o prefeito Luciano Cartaxo em suas atividades como vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos para regiões metropolitanas, função para a qual foi eleito recentemente, durante congresso em Brasília.

Cartaxo embarca para Santander em companhia do secretário municipal da Receita, Adenilson Ferreira, que é o coordenador do Programa João Pessoa Sustentável, e do diretor do Centro de Línguas Estrangeiras da PMJP (Celest), Jonathan Vieira.