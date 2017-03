Luciano Cartaxo: “João Pessoa não tem mais espaço para a velha política da intriga”

Na abertura do ano legislativo ordinário na Câmara pessoense, nessa terça-feira, 7, Luciano Cartaxo repisou a tecla da convergência na atividade política.

Leia alguns trechos.

“Foi aqui, no exercício pleno do processo democrático (como ex-vereador), no contato direto com os problemas de João Pessoa e na busca diária por soluções, que compreendi como é importante saber conjugar os verbos certos; aqueles verbos que formam verdadeiramente a gramática da política que o nosso povo respeita: a que sabe ouvir, somar, agregar, sonhar, construir e realizar.

“A boa política é fruto do respeito às pessoas e só ela pode ser transformadora, como se espera que a nossa missão seja”.

“João Pessoa não tem mais espaço para a velha política da intriga, da perseguição, do individualismo. Todos nós sabemos que outra atitude é possível, que podemos fazer crescer a nossa cidade com muito trabalho, com planejamento, com objetividade, mas também com o coração, sabendo escutar a população, sabendo encontrar caminhos, mesmo em tempos difíceis, para que sejam concretos os resultados alcançados.

“Na verdade, só abraçam a vida pública da forma correta, e para mim esta é a única forma, as pessoas que têm fé, que acreditam que amanhã pode sempre ser melhor do que hoje. E é por isso que eu acredito no exercício diário da esperança, do trabalho coletivo, do planejamento, da união a favor dos resultados.

“Estamos conseguindo fortalecer a autoestima do pessoense, que está mais confiante e mais satisfeito com sua cidade, apesar de todas as dificuldades. Isso acontece porque a população percebeu que não adianta ficar acuado diante da crise. Crise a gente enfrenta indo à luta, concentrando nossos esforços não apenas na constatação dos problemas, mas, sobretudo, na busca por soluções”.

Em entrevista nas dependências do Legislativo, Cartaxo rechaçou as especulações acerca de uma eventual retomada do diálogo com Ricardo Coutinho (PSB).

– Com o governo do Estado a discussão é administrativa. A política a gente faz com os partidos da base – proclamou o prefeito pessoense.

Fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/p_aparte/