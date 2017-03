Luca fala sobre nova formação dos 3 do Nordeste: “Era hora de uma mudança inteira”

O zabumbeiro dos 3 do Nordeste e filho de Parafuso, Luca, comentou sobre a nova formação do trio de forró e destacou que foi acordado para que a essência fosse mantida, mesmo com os novos membros Pingo e Tinho.

Ele afirmou que a ideia foi de trazer novos integrantes que atendessem às expectativas do público que já conhece a banda.

Foto: Paraibaonline

Luca destacou que a escolha por seu nome foi por ser filho de Parafuso, sendo uma pessoa que já conhece o trio e sua proposta.

O filho de Parafuso também disse que a turnê à Europa está confirmada para o mês de agosto e ressaltou que o trio vai tocar ainda este ano nos Estados Unidos e no Japão.

– Os meninos conversaram com a gente e chegamos à conclusão de que era hora de uma mudança inteira. Queremos trabalhar e mostrar que a gente pode fazer esse forró sem perder a essência – enfatizou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.