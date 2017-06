Livro “História da Televisão na Paraíba” é lançado em João Pessoa

Foi lançado na última sexta-feira, 09, no auditório do anexo da Câmara Municipal de João Pessoa, o livro “História da Televisão na Paraíba” do jornalista Gilson Souto Maior. A solenidade reuniu vários profissionais ligados a cultura e imprensa.

Gilson é um dos primeiros professores do curso de Comunicação Social em Campina Grande

No livro, ele escreve sobre o início da TV no estado, cita fatos, datas e nomes importantes no telejornalismo paraibano. Aborda as emissoras, as figuras diante e por trás das câmeras.

O trabalho de pesquisa durou quase três anos.

– Não existe nenhum livro sobre a história da televisão. Este é o primeiro de outros que pretendo tentar, dentro das minhas limitações, produzir. Já produzimos um sobre o rádio, teremos pelos menos mais dois sobre o mesmo tema, e outro sobre a televisão. Eu preciso falar mais sobre a importância do trabalho do jornalista de televisão junto à comunidade – disse o autor.

*Com informações da TV Cabo Branco