Lista de novos denunciados deve ser divulgada até amanhã

Dois anos depois de divulgada a chamada “Lista de Janot”, com a primeira leva de pedidos de abertura de inquéritos da Operação Lava Jato enviadas ao Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, vai enviar à corte a segunda edição da “lista” — desta vez, mais extensa e com maior potencial ofensivo à nata do poder, destaca o jornal O Globo.

Foto: Agência Senado

Serão cerca de 80 pedidos de abertura de inquérito contra a cúpula do governo Temer, parlamentares do governo e da oposição e até ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

Ainda conforme o jornal, procuradores da República passaram o domingo na sede da PGR, em Brasília, revisando os últimos detalhes do material, sob supervisão de Janot.

A intenção é enviar os documentos ao STF ainda nesta segunda-feira ou, no máximo, na terça,

*fonte: oglobo