Lira registra chegada das águas da transposição na Paraíba

Foto: Ascom

O Senador Raimundo Lira (PMDB-PB) foi à tribuna do Senado na tarde desta quinta-feira (09) para destacar o momento histórico da chegada das águas da transposição na cidade de Monteiro, no Cariri da Paraíba, e falar da importância da obra para os paraibanos. “É um momento de muita alegria e muito congraçamento”, disse Lira.

Raimundo Lira lembrou que nesta sexta-feira (10) o Presidente Michel Temer estará na Paraíba com uma comitiva de parlamentares para marcar oficialmente a inauguração e a chegada da transposição no estado; e destacou que, após Monteiro, as águas seguirão para a cidade de Camalaú, depois para Boqueirão, para abastecer Campina Grande, dentro de aproximadamente 45 dias.

Ele registrou a atuação de três precursores que sonharam e lutaram pela transposição: o ex-Senador Marcondes Gadelha, “que merece todas as homenagens como o maior defensor desta obra”; o Deputado Estadual Assis Quintans, “um paraibano, caririzeiro, que sempre acalentou este sonho”; e o Padre Djaci Brasileiro, “que em todas as suas orações e pregações foi visto como um grande sonhador deste empreendimento, inclusive do Ramal Piancó”.

Lira lembrou que o Ramal Piancó, que vai perenizar o Rio Piancó e levar água para o conjunto de barragens Coremos Mãe D’Água, será iniciado logo após a conclusão do Eixo Norte, o que deverá ocorrer dentro de seis a sete meses. “Essa é uma garantia do Presidente Temer e do Ministro Hélder Barbalho”, disse.

Esforço Conjunto – O Senador fez questão de registrar que a transposição teve início no governo do ex-presidente Lula; continuou no da ex-presidente Dilma e está sendo concluída no governo do Presidente Michel Temer, “num esforço de parlamentares dos quatro estados beneficiados, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará”.