Lira participa de várias atividades em Campina Grande e no interior

O Senador Raimundo Lira (PMDB-PB) desenvolveu neste último final de semana uma extensa programação na Paraíba, visitando Municípios, mantendo contatos com Prefeitos, concedendo entrevistas e identificando demandas da população.

Segundo Lira, foi uma oportunidade para conversar com lideranças e constatar necessidades nas diversas regiões do Estado.

Em Campina Grande, Lira esteve com o Prefeito Romero Rodrigues, os Deputados Federais Rômulo Gouveia e Damião Feliciano, o Presidente da CDL-CG, Artur Bolinha e lideranças políticas. Também manteve contatos com jornalistas e participou de atividades relacionadas ao Maior São João do Mundo.

Em Patos, ele esteve com o Deputado Federal Hugo Motta e com jornalistas, falando sobre o Ramal Piancó e a duplicação da BR 230, entre Campina Grande e Cajazeiras.

Lira confirmou para os próximos dias o início das obras de duplicação no primeiro trecho, entre Campina e a Comunidade Farinha (Praça do Meio do Mundo), com a construção de três viadutos na cidade, fruto de seu trabalho em Brasília.

Lira também esteve em Cajazeiras, onde foi recepcionado pelo Ex-Prefeito Carlos Antônio e se reuniu com Prefeitos de dez cidades da região, num encontro organizado pelo Prefeito de São José de Piranhas, Chico Mendes.

Ele também recebeu para um café da manhã o Prefeito de Cajazeiras, José Aldemir, para discutir as demandas da cidade. Em Cajazeiras, Lira anunciou recursos para a pavimentação de 24 ruas.

Já em São José de Piranhas o Senador participou do aniversário do seu primo, Douetts, uma festa que reuniu familiares e amigos e se transformou em um grande evento social, com a participação de mais de 400 pessoas.

Lira também visitou a Barragem de Boa Vista, que garantirá o abastecimento da cidade, após a construção da Adutora de Engate Rápido, cujos recursos, no valor de R$ 7,8 milhões, foram anunciados pelo Senador.

No domingo Lira foi à Festa do Bode Rei, em Cabaceiras, onde foi recepcionado pelo Prefeito Tiago Castro e outras lideranças da região, sendo cumprimentado por muitas pessoas que participaram do evento. Ainda na agenda do final de semana, Lira esteve em Pocinhos, na companhia do Deputado Federal Rômulo Gouveia.