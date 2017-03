Lira participa da inauguração do Parque Linear Parahyba

O senador Raimundo Lira (PMDB-PB) participou nesse domingo (12), ao lado do governador Ricardo Coutinho, da inauguração do Parque Linear Parahyba, no bairro do Bessa, em João Pessoa.

O equipamento possui 150 mil metros quadrados e inclui calçada, playground, bancos, ciclovia, estacionamento, quadras de areia, campos ao ar livre, sinalizações, brinquedos, áreas verdes com gramas e para plantações de mudas.

Foto: Secom/PB

Lira destacou a importância da obra para a população de João Pessoa.

“Hoje uma das coisas mais importantes para a convivência das famílias são os parques, as praças e o Brasil havia esquecido, em função possivelmente da violência existente. Mas hoje voltou à moda e o governador é um pioneiro, desde quando prefeito de João Pessoa, de criar áreas de convivência, para que as famílias possam conviver entre si e sair de suas residências”.

Ele disse que, em Brasília, tem ajudado o governador a trazer mais recursos e mais investimentos para a Paraíba.

“Eu estou lá pronto para ajudar a Paraíba, porque sei que, ajudando a Paraíba, ajudando o governador Ricardo Coutinho, eu estou ajudando o povo da Paraíba”, afirmou.

O governador disse que Lira tem sido um importante parceiro do seu governo.

“Uma pessoa que tem feito a diferença dentro da bancada de senadores do nosso estado. É um parceiro que todas as vezes que existem projetos que interessam ao estado eu sou contactado ou então sou recebido. O senador Lira é, efetivamente, um parceiro importante nesse momento de crise e de dificuldades”, disse Ricardo Coutinho.