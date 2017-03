Lira ignora orientação do PMDB e diz que vai continuar apoiando o Governo do Estado

O senador Raimundo Lira não tomou para si as declarações do tesoureiro do PMDB, Antônio de Sousa, que disse que quem não seguir as orientações do partido pode sofrer expulsão.

A declaração teria sido por conta das constantes participações do senador aos eventos promovidos pelo PSB do governador Ricardo Coutinho.

Como o PMDB não é aliado do governo, a advertência recaiu sobre Lira, que esteve nesse domingo (12) presente a inauguração do Parque Linear Parahyba, em João Pessoa.

Conforme o senador, o PSB é aliado do presidente da República, Michel Temer, que tem prestigiado o governador da Paraíba como aconteceu na inauguração da Transposição, em Monteiro.

Lira disse ainda que não se pode entrar nas questiúnculas locais de A ou B, que não se dá bem com o governador Ricardo Coutinho.

“A minha posição continua a mesma em ajudar a Paraíba. Eu estava na inauguração do parque porque é uma obra que vem a beneficiar o povo e estava me confraternizando com o povo, e com as lideranças políticas locais”, explicou.

O senador informou ainda que vai continuar em Brasília dando apoio total as reivindicações do Estado da Paraíba porque, segundo ele, ajudando ao governador ele estará ajudando também ao povo, ou seja, da mesma forma que ajuda aos prefeitos de forma suprapartidária.

“Eu sou a favor da Paraíba. Eu sou a favor do povo paraibano. Portanto, meu mandato eu usarei desta forma, porque eu tenho a obrigação de trabalhar pelo meu Estado”, ressaltou , acrescentando ainda que de maneira alguma se sente ameaçado por dirigentes do PMDB, porque sabe que seu partido é o quem tem mais tradição de convivência democrática.

Ele enfatizou ainda que a sua relação com o presidente da executiva estadual do PMDB, senador José Maranhão é muito boa. “Relação, inclusive de fraternidade”, completou.