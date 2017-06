Lira e Hugo Motta tratam de investimentos e se reúnem com Prefeitos da região

Foto: Ascom

O denador Raimundo Lira (PMDB-PB) foi recebido nesta segunda-feira (12) pelo deputado dederal Hugo Motta (PMDB-PB) e pelo Deputado Estadual Nabor Wanderley (PMDB) na cidade de Patos, oportunidade em que trataram de obras e ações importantes para a cidade. Eles também se reuniram com Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e outras lideranças de Municípios da região.

Dentre as ações discutidas para Patos estão as obras no aeroporto local, que está inserido Programa de Aviação Regional e passará por reformas na Pista e no Balizamento Noturno. O aeroporto também ganhará um Terminal de Passageiros e uma Torre de Monitoramento Aéreo, que já está sendo construída pelo Ministério da Defesa.

Outra ação importante é para intermediar entendimentos entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado para garantir os recursos necessários ao custeio do Centro de Oncologia, construído e equipado pelo Governo do Estado na gestão do Governador Ricardo Coutinho.

Os parlamentares também trataram do Ramal Piancó, que será a terceira entrada de águas da transposição na Paraíba, o que irá beneficiar diretamente a cidade de Patos e mais 22 Municípios da região.

Em Patos, Raimundo Lira, Hugo e Nabor concederam entrevistas e se reuniram com Prefeitos, Vice-Prefeitos e lideranças políticas de cidades da região, para discutir ações nos Municípios. Estiveram presentes os prefeitos Nael Rosa, de Malta; Terezinha Lúcia, de Santa Terezinha; e Doca, da cidade de Mato Grosso. O Senador reafirmou sua atuação em favor dos pleitos apresentados.

Na noite desta segunda-feira o Senador Raimundo Lira seguirá para Piancó, onde permanecerá por dois dias, participando das festividades de Santo Antônio e de uma agenda de trabalho com Prefeitos da Região do Vale do Piancó.