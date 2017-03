Lira: chegada das águas da transposição na Paraíba é momento histórico

foto: Ascom

O Senador Raimundo Lira (PMDB-PB) disse que a chegada das águas da transposição em solo paraibano é um “momento histórico” e de grande importância para os paraibanos.

Ele participou da solenidade que marcou a chegada das águas, ao lado do Presidente da República, Michel Temer, e de outros parlamentares da bancada paraibana, no Senado e na Câmara dos Deputados.

Lira acompanhou o Presidente Temer em solenidade realizada em Campina Grande, no Complexo Aluísio Campos, e depois seguiu para Monteiro. Em Campina, Temer destacou a emoção que o Senador deixou transparecer, já no início do dia, com a concretização deste “sonho acalentado e trabalhado por muitos que se dedicaram à transposição”.

Em Monteiro, Lira esteve no palanque e depois acompanhou Temer no acionamento simbólico da chegada das águas em solo paraibano.

“A minha alegria neste momento é a mesma alegria de todos os paraibanos, seja do Litoral, do Sertão, do Cariri, do Curimataú, de todas as regiões. Essa grande satisfação, alegria e contentamento de termos, agora, de presenciar as águas da transposição chegando à Paraíba”

Durante a visita a Monteiro, Lira lembrou que o Ramal Piancó, que vai perenizar o Rio Piancó e levar água para o conjunto de barragens Coremos Mãe D’Água, será iniciado logo após a conclusão do Eixo Norte, o que deverá ocorrer dentro de seis a sete meses.

“Essa é uma garantia do Presidente Temer e do Ministro Hélder Barbalho”, disse.