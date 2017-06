Lions Clube visita Câmara de João Pessoa e discute parcerias

Integrantes do Lions Clube, organização internacional voltada para a realização de serviços humanitários, visitaram, na manhã desta quinta-feira (8), o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), vereador Marcos Vinícius (PSDB), para discutir possíveis parcerias e estreitar relacionamentos entre as instituições.

O ex-diretor internacional da instituição, Fabrício de Oliveira Neto, agradeceu a recepção e explicou que este ano o Lions completa cem anos.

“Essa visita representa muito para nós, principalmente agora que celebramos nosso centenário. Ser recebido aqui é muito importante, demonstra respeito da Câmara para com a nossa instituição, e é uma forma de colaborar para que juntos possamos trabalhar pela cidadania do nosso Município”, destacou.

O presidente Marcos Vinícius se mostrou receptivo com o estreitamento de relações entre as instituições.

“Estamos muito felizes em recebê-los. O centenário é uma marca importante dessa instituição que presta tantos serviços ao país e a João Pessoa”, ressaltou o vereador colocando ainda a TV Câmara JP a disposição do Clube.

CMJP homenageia centenário do clube

O vereador Humberto Pontes (Avante) é um integrante do clube, chamado de “leão”. Ele destacou que esta noite a Câmara vai homenagear o centenário do clube.

“Esse encontro é muito importante, pois também faço parte do movimento e logo mais a Câmara fará uma homenagem à instituição. Para nós, é um momento de muita alegria e honra a oportunidade de completar 100 anos no mundo e 63 anos em João Pessoa com ações em prol das pessoas menos favorecidas”, explicou Humberto Pontes.

Ainda participaram da reunião o vereador Bispo José Luiz (PRB); o diretor-geral Carlos Santos; o governador e vice do distrito LA5, Fábio Sá e Raimundo Bandeira, respectivamente; e os integrantes: Mariângela Pontes, Maria das Neves Sales, José de Arimateia Almeida, Violeta de Lourdes Luna Machado e Kaliene Costa Andrade.