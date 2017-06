Lígia Feliciano assume interinamente o Governo da Paraíba

A vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, assumiu o comando do Governo do Estado na tarde desta terça-feira (13). Lígia ficará interinamente a frente do Poder Executivo até sábado (17).

O governador Ricardo Coutinho fará uma viagem internacional, para Argentina, onde vai promover a Paraíba como destino turístico.

Essa viagem faz parte de uma ação desenvolvida pelo Governo do Estado, que vai lançar o primeiro voo internacional semanal operado pela Gol Linhas Aéreas, que sairá de João Pessoa direto para Buenos Aires. A opção estará disponível a partir do dia 1º de julho.

Na noite desta terça-feira, a governadora em exercício lançará a plataforma online ‘Cultura na Paraíba’, que apresenta um mapeamento cultural e territorial do Estado, na Fundação José Américo, no Cabo Branco.