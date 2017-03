Líder na AL: Ricardo ainda não conversou com bancada sobre ajustes administrativos

Foto: Paraibaonline

O líder do governo, deputado Hervázio Bezerra (PSB) disse em entrevista concedida à imprensa nesta terça-feira (14), que o governador Ricardo Coutinho (PSB) ainda não chamou a bancada para falar sobre os ajustes impostos pelo governo federal que terá que fazer, principalmente, no que diz respeito à privatização da Cagepa.

“Todos conhecem o estilo do governador Ricardo Coutinho. Eu acho que a mais complicada para se discutir será a Reforma da Previdência, mas o governador não conversou ainda com nenhum parlamentar e nem comigo a esse respeito. Vamos aguardar qual vai ser a sua decisão em relação a esses temas extremamente importantes para a Paraíba”, disse.

Ele acredita que haverá muitos debates na Casa, muito embora a bancada de oposição não terá muito o quê discutir e vai ficar numa posição desconfortável porque os ajustes são determinações emanadas do governo central.

Conforme Hervázio Bezerra, a oposição terá que aceitar até porque o presidente da república, Michel Temer (PMDB) disse que os Estados que não se adequarem, não terá as concessões ou o aval do governo para contrair empréstimos ou acesso a outros benefícios do governo federal.