Líder do governo rebate oposição: “Ficam o tempo inteiro criando fatos novos”

O deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba, Hervázio Bezerra (PSB), comentou sobre as críticas feitas pelo deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB), líder da bancada de oposição, em relação aos gastos do governador Ricardo Coutinho (PSB) com o aparato governamental na recepção do ex-presidente Lula (PT) em Monteiro, ocorrida no último domingo (19).

Hervázio afirmou, em entrevista nesta terça-feita, 21, que a oposição está sempre com o intuito de propagar fatos inventados para denegrir a imagem do governo do Estado.

O parlamentar destacou que o governador Ricardo jamais gastaria com um evento do porte que recebeu o ex-presidente Lula, nem mesmo para ele.

– A oposição amarelou. Ao acompanhar pelas mídias sociais, acham que sabem mais detalhes do que eu, que fui ao evento. O que devia se destacar é a postura e a coragem do governador que, durante o governo Lula e Dilma, não ocupou um cargo sequer. A oposição fica o tempo inteiro criando fatos novos. Quem conhece Ricardo e suas campanhas sabe que ele não banca um evento nem parecido com aquele, nem para ele – colocou.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.