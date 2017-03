Líder do governo pressiona deputada do PSDB a entregar título de cidadania a Lula

O líder do governo, deputado Hervázio Bezerra (PSB), solicitou durante a sessão desta terça-feira (14) que seja entregue no próximo dia 19, o título de Cidadania outorgado em 2003, pelo então deputado Zenóbio Toscano (PSDB) ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva quando da sua visita à obra de transposição do Eixo Leste no município de Monteiro.

Ele propôs a instalação da Assembleia Legislativa no município de Monteiro para que sejam prestadas todas as honrarias ao ex-presidente, incluindo a entrega de uma medalha de honra ao mérito proposta pelo deputado petista Frei Anastácio.

Foto: Paraibaonline

“Não haverá nenhum problema que essa entrega solene seja feita no palco que será montado para as falas e igualmente como é feito com outras concessões desse gênero, nós possamos fazer a outorga do título ao ex-presidente Lula”, destacou.

A lembrança da autoria do título por um tucano deixou de “saia justa” a bancada do PSDB na Casa, uma vez que o PSDB é um dos grandes adversários do PT e dos que votaram favoráveis ao impeachment da sucessora de Lula, Dilma Rousseff, em especial a deputada Camila Toscana, filha do hoje prefeito do município de Guarabira, Zenóbio Toscano.

“Como a autoria foi do ex-deputado, na minha avaliação, ninguém tem mais legitimidade para fazer a entrega do que a sua filha, Camila Toscano. Por isso eu sugeri da tribuna para que ela possa fazer o discurso de saudação e a justificativa à época feita pelo seu pai. Diga-se de passagem um título mais que merecido por tudo que o ex-presidente fez pelo Brasil e, particularmente, pela Paraíba”, explicou.