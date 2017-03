Líder do governo debate mudanças no texto-base da reforma da Previdência

foto: ascom

O líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) anunciou que irá se reunir com as demais lideranças na Casa a fim de fazer um balanço acerca dos principais pedidos de alteração dos partidos aliados à reforma da Previdência.

Para Aguinaldo, a ideia é alinhar os pensamentos e construir um texto ajustado com a base, mas, sem grandes modificações que possam comprometer a eficácia da reforma.