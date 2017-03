Líder de Temer observa “nuvem negra” sobre os políticos

Foto: Agência Senado

O líder do governo Michel Temer no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que com o avanço da operação Lava Jato, paira uma nuvem negra sobre todos os políticos.

Citado nas delações dessa operação, Jucá comentou que o País corre o risco de chegar às eleições presidenciais de 2018 “vulnerável a qualquer tipo de loucura”.