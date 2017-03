Líder da oposição na CMCG não descarta defesa ao governo do Estado

O vereador e líder da oposição na Câmara Municipal de Campina Grande, Galego do Leite (PTN), comentou sobre a posição da bancada em relação ao governo do Estado e disse que não descarta a defesa da gestão de Ricardo Coutinho (PSB) se estiver em pauta o bem-estar da população de Campina Grande.

Ele ainda destacou que é preciso manter a política do bom debate e do entendimento entre os poderes.

Foto: Paraibaonline

– Se, porventura, formos defender os interesses de Campina Grande e, por analogia ou por tabela, tivermos que defender o governo do Estado, é claro que iremos ficar do lado do governo – reforçou.

Galego mencionou que estar à frente da oposição traz muita responsabilidade, tendo em vista que os assuntos tratados são considerados “indigestos”.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.