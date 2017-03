Líder da oposição na CMCG fala sobre possível incorporação de vereadores na bancada

O vereador e líder da oposição na Câmara Municipal de Campina Grande, Galego do Leite (PTN), concedeu entrevista à Rádio Caturité AM na manhã desta terça-feira (14) e falou sobre a responsabilidade de liderar o grupo de vereadores que faz oposição ao governo do prefeito Romero Rodrigues (PSDB).

Ele afirmou que os vereadores que hoje compõem a oposição sempre deixaram os vereadores que estão na ‘bancada independente’ à vontade para que tomem suas posições.

Foto: Paraibaonline

Galego destacou que os vereadores Bruno Faustino (PSB), Sargento Neto (PRTB) e Janduy Ferreira (PTdoB) serão bem-vindos à bancada, caso queiram se incorporar.

Ao ser questionado sobre a adesão de Bruno Faustino (PSB) à bancada, o vereador afirmou que “estamos dialogando, mas por enquanto ainda não foi oficializada a sua chegada à bancada”.

– Deixamos os colegas que foram eleitos na oposição bem à vontade. Temos outros três colegas que têm optado neste momento por bancada independente. Na hora que eles quiserem, ou qualquer um colega da situação, estaremos de braços abertos – frisou.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.