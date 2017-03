Líder comenta possibilidade de Coutinho disputar a Vice-Presidência da República

Com o advento das águas do rio São Francisco à Paraíba, evento que contou com as presenças dos ex-presidentes da República Lula e Dilma Rousseff, no último domingo (19), na cidade de Monteiro e o apoio político dado ao PT, tem ganhado notoriedade o nome do governador Ricardo Coutinho (PSB) para disputar a Vice-Presidência da República em 2018.

O assunto foi retomado durante a sessão dessa terça-feira (21) na Assembleia Legislativa entre alguns membros governistas e da bancada de oposição, que não acredita que o governador tenha cacife para alçar um voo tão alto.

Foto: Paraibaonline

O líder do governo na Casa de Epitácio Pessoa, Hervázio Bezerra (PSB), admite que não chegou a ouvir qualquer pronunciamento de qualquer liderança política a respeito deste assunto, mas opina que a postura do governador Ricardo Coutinho observada não apenas no evento da inauguração popular da obra da transposição do Eixo Leste no Cariri paraibano já o credencia para voos maiores.

“Se ele vai ser candidato a presidente da República ou a vice ou a senador só o tempo é quem vai dizer. O que não se pode duvidar hoje é que o governador Ricardo Coutinho deu mais um grande passo e fortaleceu a sua liderança a nível nacional. Isso é incontestável por conta da sua altivez e, acima de tudo, por conta da coerência política”, ressaltou Hervázio Bezerra.