Lesões musculares de lateral e meia preocupam comissão técnica do Campinense

O expediente da segunda-feira (20) acabou em clima de preocupação para a comissão técnica do Campinense.

É que no final da tarde, os resultados dos exames de imagem realizados no lateral esquerdo Ronaell e no polivalente Felipe Ramon apontaram lesões musculares de grau 1, o que pode representar um período de até uma semana de “molho” para ambos.

Foto: Ascom / Campinense

De acordo com o fisioterapeuta do clube, Léo Félix (foto), que confirmou a informação, os dois atletas reclamaram de desconfortos. Ainda assim, o profissional garantiu que a dupla vai tentar participar normalmente do treino desta terça-feira (21), o último da Raposa antes de viajar para Recife, onde encara o Náutico na quinta, pela quarta rodada do Grupo A da Copa do Nordeste.

