Leis sobre a síndrome de Down são aprovadas em João Pessoa

Inclusão é uma palavra que marcou o mandato do vereador Marmuthe Cavalcanti (PSD) na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).

Uma prova disso foram os diversos projetos de sua autoria que se tornaram leis, beneficiando, entre outros, o segmento das pessoas com deficiência e, mais especificamente, as pessoas com síndrome de Down.

Foto: Ascom

Inclusive, duas leis sobre essa temática, de autoria de Marmuthe, foram sancionadas no final de 2016 e estão disponíveis para consulta na internet, através dos links: http://bit.ly/2mCgEcu e http://bit.ly/2mfGgJB.

A partir de contatos com especialistas desta área, reunidos em audiência pública na CMJP, Marmuthe elaborou e conseguiu a aprovação das duas novas leis municipais: Lei 13.327, de 16 de novembro de 2016, que instituiu o Cadastro Municipal de Pessoas com Síndrome de Down; e a Lei 13.328, de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais registrarem e comunicarem às entidades que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência, acerca do neonato com síndrome de Down.

“Apesar das dificuldades enfrentadas por aqueles que defendem e lutam por minorias, desde o início do mandato defendi incansavelmente o segmento das pessoas com deficiência, buscando das mais diversas formas desenvolver projetos para promover a inclusão desta parcela da sociedade. E mesmo antes de ser vereador participei desta luta, na Funad, trabalhando junto às pessoas com deficiência”, lembrou Marmuthe.

De acordo com o site do Movimento Down, não existe ainda no País uma estatística sobre o número de brasileiros com Síndrome de Down.

Uma estimativa pode ser levantada com base na relação de 1 para cada 700 nascimentos, levando-se em conta toda a população brasileira.

Ou seja, segundo essa conta, cerca de 270 mil pessoas no Brasil teriam a Síndrome. É importante salientar que existia uma lacuna normativa em João Pessoa em relação às pessoas com síndrome de Down, daí a necessidade de mapear esse grupo e garantir seus direitos.

“A defesa dos direitos das pessoas com deficiência já era uma missão de vida e do nosso mandato, mas com o nascimento da minha filha este compromisso ganhou uma dimensão ainda maior. As pessoas com síndrome de Down têm muito mais em comum com o resto da população do que diferenças, e por isso mesmo devem ter seus direitos garantidos, com oportunidades para que desenvolvam suas capacidades pessoais e alcancem crescentes níveis de realização e autonomia”, disse Marmuthe.

Síndrome de Down – Alteração genética produzida pela presença de um cromossomo a mais, o par 21, por isso é também conhecida como trissomia 21.

A síndrome foi descrita em 1866 por John Langdon Down. Essa alteração genética afeta o desenvolvimento do indivíduo.

Inclusive, as crianças, os jovens e adultos com síndrome de Down podem ter algumas características semelhantes e estar sujeitos a uma maior incidência de doenças, mas também apresentam personalidades e características diferentes e únicas.