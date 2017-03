Leia a Carta do novo arcebispo dirigida aos católicos de João Pessoa

Foto: Paraibaonline

Campina Grande (PB), 08 de março de 2017.

À Arquidiocese da Paraíba,

Seu Administrador Apostólico e Bispo Emérito de Palmares

Dom Genival Saraiva de França,

Aos Presbíteros, Diáconos, Religiosos(as), Seminaristas, Autoridades, colaboradores da Arquidiocese, membros das Pastorais, Movimentos, Serviços e Comunidades Novas, funcionários, e aos fieis da Arquidiocese da Paraíba:

Saúdo a todos, em Cristo Jesus!

Que o Senhor Jesus, neste tempo quaresmal, nos dê a inspiração evangélica para aceitar e cumprir seus desígnios.

Acabo de ser nomeado Arcebispo da Paraíba pelo Papa Francisco, uma vez que a Arquidiocese estava vacante desde a renúncia de Dom Aldo di Cillo Pagotto. Fui escolhido pela Igreja para esta missão. Ao Santo Padre que me nomeou e demonstrou grande confiança em mim, sou muito grato. Sei que o Senhor me acompanha com sua graça e sua proteção.

A Arquidiocese da Paraíba estava necessitando do seu Arcebispo. Havia um anseio muito grande neste período de vacância. O Papa Francisco me confiou a responsabilidade de cuidar desta porção do Povo de Deus e eu aceitei. Sei que o novo é sempre surpreendente!

Os desafios que enfrentarei são grandes. Eles serão caminhos de crescimento pessoal e oportunidade de servir à Igreja, na tríplice dimensão de ensinar, santificar e apascentar os que estarão sob os meus cuidados.

A partir de hoje, sou o Arcebispo nomeado da Paraíba e no dia 20 de maio próximo iniciarei o meu ministério frente ao Povo de Deus nesta Arquidiocese centenária.

Conhecendo o Povo Paraibano, sei que sua tradição de fé e sua religiosidade são base de muita esperança. Nós pertencemos a Deus e Ele nos assiste e protege. Estamos todos em suas mãos e nele confiamos. Busquemos, então, sua santa vontade e “tudo nos será dado por acréscimo” (Mateus 6, 33).

A Igreja é Comunidade de pessoas de fé. O Clero é formado de homens de fé! Os movimentos, pastorais, serviços, vida consagrada e comunidades novas são constituídos de pessoas que têm fé e se abandonam nas mãos de Deus, procurando servi-lo. Este servo da Igreja é, também, homem de fé!

Deus Pai nos ama e nos leva pelos seus caminhos quando seguimos firmemente seus ensinamentos, revelados pelo seu Filho Jesus Cristo. Assim, tornamo-nos de verdade discípulos e missionários do Senhor e, em Jesus, filhos queridos do Pai.

“Ide aos meus irmãos” é o meu lema episcopal inspirado no Evangelho de João 20, 17. Desse modo, venho até os meus irmãos da Arquidiocese da Paraíba para me colocar como um irmão. Terei como modelo Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido.

Serei vosso irmão! Um irmão que tem a missão de pastorear como Pai e orientar, segundo as indicações da Igreja. Um irmão que quer caminhar junto, ao lado de todos. Meu coração agora é vosso! Participarei da vossa alegria, da vossa esperança, da vossa fé e, também, do vosso sofrimento e das vossas inquietações, procurando colocar tudo sob a luz de Cristo. Ele nos iluminará e guiará nossos passos.

Estou consciente da complexidade da Arquidiocese! Para apascentá-la de acordo com a inspiração de Jesus Cristo, o Bom Pastor, conto com os Presbíteros e Diáconos, meus auxiliares diretos! Conto também com todo o povo querido da Arquidiocese!

Preciso do vosso apoio, da vossa disponibilidade, da vossa generosidade, da vossa obediência e fidelidade a Cristo, através da Igreja e deste servidor! Conto também com a atenção dos meus irmãos no Episcopado desta Província Eclesiástica da Paraíba e do nosso Regional Nordeste II da CNBB. Conto com as vossas orações!

Creio, firmemente, que Deus é quem me envia para a Arquidiocese da Paraíba. Procurarei fazer sua vontade e ser o Pastor que o Povo precisa e merece. Como cristão, serei vosso irmão, vivendo os compromissos do nosso batismo e a nossa comum filiação divina. Como Arcebispo serei o vosso pastor, colocando-me, como Deus quer, a serviço do vosso crescimento humano, espiritual e moral.

Que Nossa Senhora das Neves, Mãe e Padroeira da Paraíba, interceda por nós e sempre nos acompanhe com sua terna proteção!

“O Senhor nos abençoe e nos guarde! Volte o seu rosto para nós e de nós tenha misericórdia! Senhor nos dê a paz”. Amém!”

Dom Manoel Delson