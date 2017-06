Lei de Acesso à Informação é tema de oficina no HackFest 2017

fotos: ascom

A Lei de Acesso à Informação (LAI) foi tema na tarde deste sábado (10) de uma das oficinas oferecidas pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) na programação da 3ª edição do ‘HackFest Contra a Corrupção’, que está sendo realizada nas dependências do Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa.

A Oficina 4, com o tema ‘Lei de Acesso à Informação: como usar, como implementar’, foi ministrada na Sala 1 do HackFest 2017 e atraiu um bom público.

A Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de novembro de 2011, sancionada pela então presidente Dilma Rousseff) regulamenta o direito constitucional do cidadão ao acesso a informações produzidas ou detidas pelo governo

. Ela entrou em vigor no dia 16 de maio de 2012. A oficina realizada no HackFest teve como facilitadores Abelardo Lopes (da Controladoria Geral da União em Pernambuco – CGU-PE), a servidora Larissa (da Coordenação de Cooperação Federativa e Controle Social da CGU em Brasília) e João Marcelo (do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE-PB).

A LAI garante que todo cidadão terá direito à informação sobre dados institucionais dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal; dados gerais para o acompanhamento de programas e ações de órgãos e entidades; inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo; registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; registros das despesas; procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; e formas de solicitação de informação.

A 3ª edição do ‘HackFest Contra a Corrupção’, evento idealizado e promovido pelo MPPB, foi aberto na sexta-feira (9) e vai até as 20h deste domingo (11), no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa.

O evento é uma maratona hacker de programação que pretende, por meio do desenvolvimento de soluções tecnológicas, envolver a sociedade no combate à corrupção. Programadores, estudantes e profissionais ligados ao desenvolvimento de softwares, e também das áreas de Direito, Administração, Gestão Pública, Design e Arte/Mídia estão reunidos em 17 equipes, desenvolvendo softwares e apresentação das ideias para futuros aplicativos que ficarão à disposição da sociedade.

Marcos da transparência no governo brasileiro

# 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);

# 2003 – Criação da Controladoria Geral da União (CGU);

# 2004 – Portal da Transparência;

# 2005 – Regulamentação do Pregão Eletrônico;

# 2007 – Cartão de pagamento obrigatório Siconv;

# 2008 – Cadastro de Empresas Inidôneas (CEIs);

# 2009 – Lei Complementar 131 (Lei da Transparência);

# 2011 – 1º Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto (OGP);

# 2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI);

# 2012 – 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social.