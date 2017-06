LDO é aprovada com 115 emendas, na Câmara de João Pessoa

A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Administração Pública (CFO) da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) aprovou, em reunião realizada nesta quarta-feira (7),

O relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias para (LDO) correspondente ao exercício financeiro de 2018.

O documento foi aprovado com 115 emendas, sendo 108 individuais dos parlamentares, quatro de comissões permanentes da Casa e três da Mesa Diretora.

O presidente da Comissão, vereador Bispo José Luiz (PRB), afirmou que o relator da LDO explicou todos os pontos do documento.

“O vereador Dinho (relator da LDO) esclareceu tudo referente ao relatório e às 115 emendas apresentadas. Todas as emendas foram acatadas e o relatório aprovado pela comissão”, declarou.

O relator ainda destacou o papel dos vereadores com as emendas apresentadas e a votação do relatório em Plenário.

“Todos os vereadores se mostraram interessados e acatamos as 115 emendas apresentadas. Esse é um trabalho importantíssimo, pois reflete um trabalho discutido com a população. Todo o trabalho foi muito tranquilo. Amanhã, levaremos o relatório para votação de todos os parlamentares no Plenário da Casa”, ressaltou Dinho (PMN), referindo-se à sessão ordinária desta quinta-feira (8).