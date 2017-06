Lar do Garoto tem pente fino e transfere internos para João Pessoa

Foram transferidos para o Centro Educacional Edson Mota, em João Pessoa, 10 internos do Lar do Garoto, onde ocorreu a morte de 7 infratores.

Os internos foram levados em um micro-ônibus que foi escoltado por duas viaturas da Polícia Militar.

O juiz da vara da Infância e Juventude, Algacir Rodrigues, solicitou que a segurança no Lar do Garoto seja reforçada. Ele pediu que seja feita uma operação pente fino no local com vistas a detectar possíveis ilícitos.

A operação aconteceu nesta quinta-feira e apreendeu espetos e celulares.