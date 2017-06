Lar do Garoto: prefeito de Campina Grande rebate o governador

O Ministério Público Federal solicitou da Prefeitura de Campina Grande a cessão de um terreno para a construção de uma nova unidade para internação de menores infratores.

De acordo com o prefeito Romero Rodrigues, o terreno vai ser cedido ao governo do Estado, que terá responsabilidade sobre a construção da nova unidade com recursos federais.

Foto: Paraibaonline

O prefeito ressaltou que, mesmo não sendo responsabilidade do município, a prefeitura dá uma contribuição para a solução do problema do centro de ressocialização em Lagoa Seca.

Sobre a nota divulgada pelo Governo do Estado após a rebelião no último sábado, onde também foi atribuída aos municípios a responsabilidade sobre os jovens, o Romero disse que era costume do governador ficar com os créditos quando a ação é boa e tirar de si a responsabilidade quando o resultado é ruim.

– Se tivesse acontecido um prêmio lá, o mérito era do governador, mas como foi uma tragédia a culpa é dos outros. O que vivenciamos foi a consequência de um desrespeito e do descaso pela forma como eram tratados os menores. Num local que cabe 40 ter mais de 200, a situação já estava em conflito. Se tivéssemos um espaço maior e um trabalho de ressocialização mais bem feito, sem querer fazer nenhum prejulgamento, não teríamos chegado a esse ponto – rebateu.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM.