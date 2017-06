Lar do Garoto: Defensoria Pública rebate deputado e critica governador

O coordenador da Defensoria Pública de Campina Grande, Alípio Bezerra, rebateu críticas do deputado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Paraíba, Frei Anastácio (PT), sobre a falta de participação mais efetiva do Poder Judiciário na resolução de demandas de menores infratores, se referindo em especial ao centro de ressocialização Lar do Garoto, em Lagoa Seca.

Alípio disse que, após o ocorrido, realizou vistoria técnica, juntamente com representantes de outros órgãos, e verificou o local com condições precárias, superlotação e situação desumana, com apenas 8 quartos, sem banheiros, para quase 200 internos.

Foto: Paraibaonline

– O Estado precisa cumprir o papel dele. São menores que estão a cumprir uma punição e precisam de acompanhamento psicológico, de assistência social e jurídico, que é feito pela Defensoria Pública constantemente através da Vara da Criança e do Adolescente. Não queremos que seja um hotel cinco estrelas, mas tem que ter a mínima condição humana, pois do jeito que está só traz constrangimento e se torna uma faculdade para o mal – disse.

O defensor ressaltou ainda que é preciso que o Estado dê maior atenção tanto aos centros de ressocialização de menores quanto aos presídios, pois, segundo ele, estão em condições medievais.

Ele ainda ressaltou que a Defensoria está presente semanalmente no Lar do Garoto e acompanha os processos desde o início do julgamento até o acompanhamento de progressões da internação, porém o número de defensores é insuficiente para a demanda, que chega a 80%.

– Tivemos um concurso público onde foram aprovados 20 candidatos, para 40 comarcas do interior, mas até hoje não tomaram posse por ingerência do governador, que além de não nos dar um apoio adequado, nos tira do orçamento que desde 2013 é o mesmo – reclamou.

Por causa da demanda e do baixo efetivo, o defensor ressaltou que isso tem feito cair o desempenho e o acompanhamento dos casos.

Ainda segundo ele, o governador já recorreu por três vezes pedindo a suspensão da liminar de juízes que mandam que os aprovados tomem posse.

– Temos hoje 223 defensores e precisamos de 350 para um trabalho mais profícuo. Temos orçamento para nomeação, é pequeno, mas nossa organização é muito boa dentro da Defensoria, o dinheiro é muito bem aplicado e temos o dinheiro para pagar esses defensores. Só que o governador não permite que nós nomeemos, mesmo os concursados e isso resulta num mau atendimento – concluiu.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM.