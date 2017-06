Justiça realiza distribuição de dois Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas

O Tribunal de Justiça da Paraíba realizou a distribuição dos dois primeiros Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs) : um diz respeito à Gratificação da Atividade Judiciária (GAJ), em ações de servidores da própria Casa, que ingressaram na Justiça questionando o direito ao recebimento.

O segundo, sobre o direito remuneratório à sétima hora de trabalho, também por servidores do Judiciário, que tiveram sua jornada de trabalho ampliada em uma hora e, depois, reduzida para seis horas corridas.

Os incidentes são uma novidade prevista no Código de Processo Civil (CPC) criado em 2015, e visam conferir celeridade e segurança jurídica no julgamento de matérias que são tratadas em diversas ações individuais, conforme explicou o gerente de Pesquisa Jurídicas e coordenador do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) do TJPB, Tiago Bruno Nogueira Alves.

“O IRDR é um mecanismo para apreciar uma matéria recorrente em demandas repetitivas no âmbito local. Quando um incidente é distribuído, o Tribunal tem um prazo para processar e definir que tese deverá ser adotada em todas as ações sobre aquela questão de direito”, complementou Tiago.

Também serve para garantir uma ampla discussão da questão no julgamento que fixará a orientação a ser seguida nos demais casos.

Em relação ao procedimento de apreciação de um incidente, o coordenador do Nugep afirmou que o IRDR parte da Presidência do Tribunal e depois é autuado e distribuído para um relator, que fará uma primeira análise e levará a discussão ao Pleno.

“O órgão colegiado decidirá se admite, ou não, o processamento deste incidente. Com a admissão, o relator determinará a suspensão de todas as ações que tratam do tema, no 1º e no 2º graus de jurisdição, até que o Tribunal decida pela tese a ser adotada sobre a questão”, esclareceu.

A partir do momento que o incidente é distribuído, o Nugep passa a coletar todas as movimentações processuais que ocorrerem em relação à matéria.

“Também estamos criando um link no TJPB que conterá a atualização de cada um destes incidentes, pois de acordo com o Código de Processo Civil e com a Resolução nº 235 do CNJ, é obrigatória a disponibilização destas informações para os jurisdicionados e advogados que têm interesse nas causas”, salientou Tiago Bruno.

Os IRDR’s – O incidente nº 0000166-48.2017.8150000, que diz repeito à GAJ, foi distribuído para o desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Já o de nº 0000271-25.2017.8150000, que versa sobre a 7ª hora, foi suscitado pelo desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e distribuído para o desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos.