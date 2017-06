“Justiça Pela Paz em Casa” julga processos envolvendo violência doméstica até sexta

Foto: Ascom

Um total de 384 processos relacionados à violência doméstica contra mulher deverão ser apreciados e sentenciados durante toda a semana, nas comarcas de João Pessoa (300 feitos) e Campina Grande (84).

Os julgamentos fazem parte da Campanha “Justiça pela Paz em Casa – Nossa Justa Causa” que ocorre em todo país, pelo terceiro ano consecutivo, com iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os trabalhos do esforço concentrado tiveram início na manhã desta segunda-feira (6) e seguem até a sexta-feira (10).

Na capital paraibana, o regime ocorre durante o período da manhã e da tarde, com início às 8h, no Fórum Regional de Mangabeira “Desembargador Flóscolo da Nóbrega”, e coordenação da juíza titular da Vara de Violência Doméstica contra a Mulher da Capital, juíza Rita de Cássia Andrade.

Além da magistrada, mais quatro juízes participam do esforço, bem como servidores, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública.

“Esta campanha foi encampada pela presidente do Supremo Tribunal federal (STF), ministra Cármen Lúcia, e tem tido prosseguimento devido aos resultados positivos colhidos em todo o país no tocante ao enfrentamento à violência doméstica. Por esse motivo, foi institucionalizada em todo o país”, afirmou a juíza Rita de Cássia.

Já em Campina Grande, os trabalhos estão sendo orientados pela magistrada Renata Barros Paiva, titular da Vara de Violência Doméstica da comarca. Durante a campanha, são três juízes atuando por dia, no turno da tarde, nos processos em fase de instrução e julgamento, selecionados para compor a semana.

“Além das audiências, estamos oferecendo atendimento multidisciplinar às partes, principalmente às vítimas, e realizando os encaminhamentos necessários”, acrescentou a juíza.

Ao final da primeira semana de campanha do ano, a ministra Cármen Lúcia irá divulgar os resultados obtidos em todo o país.