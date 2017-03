Juízes se reúnem e definem programação para cumprimento das Metas 4 e 6 do CNJ

Os magistrados que integram o grupo de reforço para cumprimento das Metas 4 e 6 do Conselho Nacional de Justiça se reuniram, nesta sexta feira (17), para definir estratégias que visam otimizar as inspeções nas diversas Unidades Judiciárias do Estado.

O vice-presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Benedito da Silva, gestor das Metas do CNJ no âmbito do TJ, vem realizando diversos encontros com os juízes coordenadores, adotando as diretrizes para otimização dos trabalhos.

Na reunião desta sexta, os juízes definiram os calendários de visitas às comarcas, e decidiram que, no prazo de 15 dias, cada magistrado deverá entregar à Coordenação o relatório da situação de cada Unidade Judiciária.

A Meta 4 do CNJ vem sendo coordenada pelo magistrado Antônio Carneiro de Paiva Júnior, enquanto que a Meta 6 pelo Juiz Eduardo José de Carvalho Soares.

Participaram do encontro, além dos juízes coordenadores, os magistrados Bárbara Bortoluzzi, Juliana Maroja, Keóps Vieira e Antônio Eugênio.