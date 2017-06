Juizado da Violência Doméstica realiza projeto para prevenir agressão contra mulher

Um projeto educativo-reflexivo com homens que respondem a processos por violência doméstica será implantado, no mês de julho, pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Campina Grande.

O “Papo de Homem – Construindo Novas Masculinidades” foi desenvolvido pela equipe multidisciplinar do Juizado, sob a coordenação da juíza Renata Barros.

A iniciativa pretende discutir, com os agressores, os papeis de gênero que são construídos pela sociedade e a necessidade do diálogo em família, para prevenir e evitar as agressões físicas e psicológicas contra a mulher.

De acordo com a psicóloga Clarissa Paranhos Guedes, que compõe a equipe multidisciplinar do Juizado, foram criados dois grupos educativo-reflexivos compostos por 12 homens cada.

A proposta é que esses grupos participem de 10 encontros quinzenais. Um grupo vai se reunir nas segundas-feiras à tarde, começando no dia 3 de julho, e, o outro, nas quintas-feiras pela manhã, começando no dia 6.

“O ‘Papo de Homem – Construindo Novas Masculinidades’ é um Projeto piloto. Vamos aplicar uma metodologia participativa, trazendo para a discussão os papeis de gênero que são construídos socialmente. Os valores impostos de forma distorcida de que o homem é para brincar com armas, ser forte, brigar e que a mulher é para brincar de boneca, ser dona de casa. Como essa distorção afeta a vida familiar. A partir daí, vamos criar diálogos para que eles aprendam a lidar melhor com a questão e possam construir novas masculinidades”, explicou Clarissa.

Ela acrescentou que, dentro da metodologia participativa, deverão ser promovidas encenações.

Os participantes dos grupos poderão expressar suas opiniões e apresentar suas experiências dentro de casa, entre outras ações.

“É preciso ficar claro que não serão palestras, mas um trabalho em grupo com a efetiva participação de todos”, reforçou.

A equipe multidisciplinar do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Campina Grande é composta por duas psicólogas, Clarissa Paranhos e Márcia Batista Bastos, e por três assistentes sociais, Vanessa Alves Trigueiro de Andrade, Marly Castelo Branco e Jéssica Rafaela Maciel Gomes. A juíza titular do Juizado é Renata Barros de Assunção Paiva.