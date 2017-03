Jovem é encontrado ferido com tiro na cabeça em Campina Grande

Um jovem foi encontrado ferido, nessa terça-feira (14), dentro do ginásio Plínio Lemos, no bairro de José Pinheiro, em Campina Grande, com disparo de arma de fogo na região da cabeça.

O jovem foi encaminhado para o Hospital de Trauma de Campina Grande e segue em estado grave.

As testemunhas declararam que desconhecem o autor do crime.