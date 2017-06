Jornalista lança nesta terça em Patos livro História da Televisão na Paraíba

O jornalista Gilson Souto Maior vai lançar o livro História da Televisão na Paraíba na cidade de Patos, nesta terça-feira, 13.

Ele agradeceu em entrevista o apoio dado pelo povo da Paraíba ao trabalho realizado na construção do livro e disse que pretende lançar o material no curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, na Universidade Estadual da Paraíba, assim que as aulas voltarem.

Foto: Paraibaonline

Gilson ainda ressaltou que seu livro também está à venda no Sebo Cultural Cata Livros, em Campina Grande, nas ruas Clementino Procópio e Getúlio Vargas.

– Quero agradecer a todos que me apoiaram e têm dado a importância a esse projeto. Foi muito bom ter encontrado tanta gente boa – frisou.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.