Jornal destaca crescimento da energia eólica no Nordeste e na Paraíba

Foto: Agência Brasil

O jornal Valor Econômico (SP) destacou em recente edição o potencial da energia eólica (gerada pelos ventos) para a economia nacional e, particularmente, a nordestina.

Estão sendo realizados investimentos de R$ 20 bilhões – quase a totalidade no Nordeste.

Esse tipo de energia já representa 7,1% da eletricidade gerada no País, sendo que 77,5% dessa carga estão sendo gerados nos nove Estados da região.

No (predominante) período do verão, 30% da geração de energia efetuada no Nordeste já são eólicas.

A matéria destaca três parques eólicos que estão sendo construídos na cidade paraibana de Santa Luzia.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/p_aparte/