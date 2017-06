Joia Germano fala sobre expectativas e prioridades à frente da Secult-CG

O vereador licenciado e secretário de Cultura de Campina Grande, Joia Germano (PSDB), comentou sobre o convite feito pelo prefeito Romero Rodrigues (PSDB) para assumir a pasta e destacou que está orgulhoso de fazer parte do secretariado do atual prefeito.

Ele comentou que a secretaria aponta algumas dificuldades financeiras para avançar nos projetos e disse que pretende dar atenção à Cultura, especialmente nas periferias da cidade.

Foto: Paraibaonline

Joia afirmou que vai melhorar o funcionamento do Teatro Municipal e do Centro Cultural e ressaltou que é necessário dar maior destaque para as quadrilhas de São João e aos blocos de Carnaval de Campina Grande.

– Participar hoje do secretariado de Romero é um orgulho para aqueles que têm a oportunidade. A estrutura da secretaria é um pouco sofrida por parte financeira, mas temos onde captar para ir atrás de recursos e fazer funcionar a Cultura na cidade – frisou.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.