Jeová Campos: “Receber Lula é um prazer, mas não queremos só festa”

O deputado estadual Jeová Campos (PSB) comentou nesta quarta-feira, 15, sobre a vinda do ex-presidente Lula à cidade de Monteiro no próximo domingo, 19, e sobre a medalha de Epitácio Pessoa que foi discutida e concedida pelos deputado da Assembleia Legislativa ao petista.

Ele reforçou que mais importante que a ‘festa’ é a garantia de água para as pessoas que necessitam.

Jeová ressaltou que não descarta o merecimento do ex-presidente petista pela honraria da Assembleia, mas garantiu que é preciso cobrar a retomada das obras do eixo Norte da transposição que, segundo ele, estão paradas desde o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

– Seria necessário convidar o presidente para vir à Paraíba para fazermos algum ato e chamar a atenção para a obra do eixo Norte da transposição, que está paralisada desde que Dilma foi afastada. Acho que nós teríamos que aproveitar o momento para chamar a atenção do Brasil de que existem regiões do alto Sertão que estão sem água. Receber Lula é um prazer imenso, mas não queremos só festa. Queremos que as obras do eixo Norte sejam recomeçadas com urgência – pontuou.

As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.