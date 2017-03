Já classificado, Campinense quer liderança contra Santa Cruz-PE

foto: ascom/Campinense

Classificado com uma rodada de antecedência, o Campinense enfrenta o Santa Cruz nesta quarta-feira pensando em encerrar a fase na liderança do Grupo A. A partida, que é decisiva para os pernambucanos, acontece às 21h45, no Estádio do Arruda, no Recife.

A Raposa tem 11 pontos, um a mais que o Santa. Por isso o objetivo é encerra a fase na ponta, o que lhe dará a chance de decidir em casa o primeiro mata-mata e, posteriormente, nas partidas eliminatórias contra times cujas campanhas nesta primeira fase foram inferiores a sua.

Este é o segundo encontro entre os dois times na competição deste ano. Na rodada de abertura, eles empataram por 1 a 1, no Estádio Amigão, em Campina Grande, na reedição da final da temporada passada, vencida pelo Santa.

