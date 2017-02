Ivonete quer acabar com disparidades na Câmara de Campina Grande

A presidente da Câmara de Campina Grande, Ivonete Ludgério (PSD), disse que vai pôr em prática seu compromisso de campanha de promover a igualdade entre os vereadores.

Durante entrevista na tarde desta sexta-feira (17), Ivonete falou sobre os planos de mudanças na casa Félix Araújo no seu mandato.

Ela elogiou as mudanças estruturais promovidas pelo antigo presidente, Pimentel Filho (PSD).

– Encontrei uma casa organizada em estrutura física, mas ainda muito desorganizada financeiramente. Não culpo o antigo presidente por isso, até porque passamos por uma crise que vem se arrastando esses anos todos – ressaltou.

A vereadora revelou ainda que quer acabar com as disparidades, algo que, segundo ela, sempre a incomodou.

– A transparência não porque com a evolução do Sagres qualquer cidadão pode ter acesso as despesas da câmara. Eu quero promover a igualdade. Eu não quero que tenha diferença entre situação e oposição, diferença entre grupos políticos ,quero que todos os vereadores tenham estrutura de gabinete iguais, é uma das minhas lutas da campanha, pois existiam, na câmara, muitas disparidades e eu nunca quis que fosse assim – salientou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM