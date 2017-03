Ivonete comenta sobre polêmica da gratificação do IPSEM

A presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, vereadora Ivonete Ludgério, comentou sobre o projeto de lei que paga uma gratificação a cada participante do conselho do IPSEM, que é formado por 12 pessoas, sendo dois parlamentares e pessoas de outras instituições.

A gratificação recebida, até o ano passado, era no valor de um salário e meio por reunião, que acontece mensalmente, e houve uma proposta de mudança na Casa para que as reuniões acontecessem só quatro vezes no ano e que fosse diminuída a gratificação para R$ 500.

Ivonete ponderou que a emenda do vereador Rodrigo Ramos, contra as mudanças propostas no projeto de lei, foi votada e aceita, mantendo as reuniões mensalmente e o valor de R$ 500 por reunião.

– Essa emenda foi aprovada, junto ao projeto. Mas, outra emenda do vereador Pimentel Filho queria acabar com essa gratificação, o que muito me estranha, pois até o ano passado ele não teve essa ideia e, anteriormente, ele também já participou como conselheiro. Como eu não voto, por ser presidente, deixei a critério dos colegas para votarem como desejam. Não existe imposição na Câmara – pontuou.