Irmãos suspeitos de tráfico de drogas são presos no distrito de Galante

O trabalho investigativo da Polícia Civil para a repressão qualificada ao comércio de drogas em Campina Grande resultou na prisão dos irmãos Olibamar Fernandes de Oliveira, de 39 anos, e de Jonas Fernandes de Oliveira, de 50 anos.

Ambos são suspeitos de tráfico de drogas e estavam sendo investigados pela equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da cidade, sendo localizados e presos na manhã desta sexta-feira (3), no distrito de Galante.

De acordo com a polícia, as investigações foram iniciadas a partir de denúncias encaminhadas à unidade policial especializada pela população, por meio do número 197, Disque Denúncia da Secretaria da Segurança e da Defesa Social (Seds).

“Na residência deles foi apreendido meio quilo de maconha, além de sacos plásticos usados na embalagem das drogas, que estavam escondidas em um sofá e em meio a plantas, para dificultar a ação policial”, explicou o delegado da DRE, Ramirez São Pedro.

Os policiais civis também informaram que Olibamar Fernandes já possui condenação por tráfico de drogas e que também havia um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execução Penal, pelo mesmo crime. Já Jonas Fernandes cumpriu mais de 10 anos de prisão pela prática de homicídio qualificado.

“Segundo informações de moradores de Galante, os suspeitos, que comandavam o tráfico local, aterrorizavam a comunidade e a ameaçava, para que não comunicasse as ações ilícitas à polícia. Contudo, mais uma vez, a contribuição da população, por meio do Disque 197, foi fundamental para o êxito da ação policial”, frisou Ramirez.