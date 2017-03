Investigação da ´Lava Jato´ envolve presidente do TCU e ex-senador paraibano

Foto: José Cruz/ Agência Brasil

Na lista que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) com pedidos de investigação no âmbito da Operação Lava Jato nesta semana, há requerimentos de inquéritos contra integrantes do Tribunal de Contas da União (TCU), destaca a revista Época.

Num deles estão o presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, e o advogado Tiago Cedraz, filho do ministro Aroldo Cedraz, que esteve à frente do Tribunal por dois anos, antes de Carreiro.

Tiago é suspeito de receber R$ 1 milhão para resolver dificuldades da Odebrecht no Tribunal, relativas a obras na usina nuclear de Angra 3.

Em outro pedido, o alvo é o ministro Vital do Rêgo, ex-senador pelo PMDB da Paraíba.

*fonte: epoca.com