Internos do Lar do Garoto são transferidos para unidades de ressocialização

Para reduzir a superlotação de internos do Centro de Ressocialização Lar do Garoto, no município de Lagoa Seca, localizado no Agreste paraibano, 10 menores infratores foram transferidos nesta quinta-feira (8) para o Centro Educacional Edson Motta, em João Pessoa.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline/ Arquivo

Outros sete internos vão para o Centro Educacional do Adolescente (CEA) em Sousa, no Sertão da Paraíba.

Recentemente, sete menores foram mortos e dois ficaram feridos durante rebelião no Lar do Garoto.

Além disso, em menos de uma semana após a rebelião, foi registrada uma nova fuga na unidade. Quatro internos conseguiram fugir do local utilizando uma “tereza” (corda feita com lençóis), durante a troca de plantão dos funcionários.