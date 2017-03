Inscrições para professor voluntário do Núcleo de Línguas estão abertas na UFCG

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para professor voluntário do Núcleo de Línguas (NucLI) da UFCG, do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF – Português para Estrangeiros).

As vagas oferecidas servirão para constituição de cadastro de reserva para futura convocação a partir da ordem de classificação, sendo o prazo de validade do processo seletivo de um ano, a partir da publicação do resultado final do processo seletivo.

As inscrições serão realizadas até o próximo dia 21 na Coordenação do Núcleo de Línguas da UFCG, localizada na sala 1 da Unidade Acadêmica de Letras, das 8h às 16h .

As vagas são destinadas a alunos regularmente matriculados nos cursos de Letras-Português e Letras Português/Francês na UFCG com CRA igual ou acima de 7,0 (sete), disponibilidade de 20 horas semanais e flexibilidade de horários além de ter familiaridade com as tecnologias de informação e comunicação disponíveis no Programa.

O concurso será desenvolvido em duas etapas: análise documental, prova escrita e entrevista, todas de caráter classificatório e eliminatório, e o resultado final do processo será divulgado até o dia 29 de março na Coordenação do Núcleo de Línguas do IsF e no mural de avisos da UAL da UFCG.

Para maiores informações acesse o edital.