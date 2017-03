Inscrições abertas para o curso de “Scrapbook” na Estação Cabo Branco

Estão abertas as inscrições para o curso de “Scrapbook”, na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano, que será ministrada pela administradora de empresas Karen Miranda. As inscrições estão sendo feitas na recepção do prédio administrativo. São 40 vagas, sendo 20 para o turno da manhã e 20 para o turno da tarde.

Para se inscrever é necessário apenas preencher a ficha de inscrição e comprar o kit de R$ 10,00 com a professora Karen Miranda, no primeiro dia de aula. As inscrições não podem ser feitas por telefone.

O curso tem duração de um mês e acontecerá sempre nas quintas-feiras do mês de abril, com início no dia 6. A primeira turma no período da manhã de 9h às 12h e a segunda, a tarde, de 14h30 às 17h. Podem participar jovens com idade até 18 anos.

foto: Secom/JP

O curso é uma parceria entre a Estação Cabo Branco e a loja “Quinquilharia” da professora Karen Miranda, que neste curso trabalhará com a temática de “flores”. Durante o curso os participantes irão produzir cartões, blocos, porta-retratos e marcadores de página com papel “scrap”.

Karen Miranda fez alguns cursos na Estação Cabo Branco, no passado, de “Scrap Criativo” e neste momento fará o curso mais voltado para o tema “flores”. “O curso de scrap é estimulante além de facilitar criações, usar a emoção, trocar ideias”, comentou Karen.

A chefe do Setor de Gestão Educacional da Estação Cabo Branco, Débora Carvalho, lembra ao público que as inscrições se encerram quando todas as vagas são preenchidas.

O que é Scrap? – Segundo Karen Miranda scrap é uma palavra da língua inglesa cujo significado poder ser “fragmento”, “pequeno pedaço” ou “bocado”. Já o scrapbook, que também está na moda, consiste também em uma terminologia em inglês que pode ser definida como “um livro com recortes”, uma técnica de personalizar álbuns de fotografias ou agendas com recortes de fotos, convites, papel de balas e qualquer outro material que possa ser colado e guardado no interior de um livro.

SERVIÇO:

CURSO DE SCRAPBOOK

Ministrante: Karen Miranda

40 vagas (20 manhã e 20 tarde)

Quintas-feiras (Dias: 6,13, 20 e 27 de abril)

Horário: 9h às 12h (turma manhã) e 14h30 às 17h (turma tarde)

Local: Sala de Convenções 1 da Estação Cabo Branco

Mais informações: 3214.8303 – 3214.8270

www.joaopessoa.pb.gov.br/estacacb